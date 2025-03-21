Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da 5 günlük eylem yasağı: Valilik açıklama yaptı

Ankara'da 5 günlük eylem yasağı: Valilik açıklama yaptı

12:3321/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şehirde 5 gün boyunca eylem ve gösteri yapmak yasaklandı.
Şehirde 5 gün boyunca eylem ve gösteri yapmak yasaklandı.

Ankara Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı sosyal medya platformlarında yapılan provokatif paylaşımlar nedeniyle kent genelinde gösteri ve eylem yasağı getirildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, kamu düzeni, huzur ve güvenliğin korunması amacıyla 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00’ten itibaren 25 Mart 2025 Salı günü 23.59’a kadar tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Kararın, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı ifade edilirken, yasağa uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Valilik, kamu düzeninin sağlanması için önleyici tedbirlerin devam edeceğini vurguladı.

İzmir Valiliği de kentte 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

#Ankara
#Ekrem İmamoğlu
#Protesto
#Gösteri
#Yürüyüş
#ODTÜ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye rekabet yarışı arttı! Mart ayında yarış kızıştı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?