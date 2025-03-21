Ankara'da 5 günlük eylem yasağı: Valilik açıklama yaptı

Ankara Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı sosyal medya platformlarında yapılan provokatif paylaşımlar nedeniyle kent genelinde gösteri ve eylem yasağı getirildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, kamu düzeni, huzur ve güvenliğin korunması amacıyla 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00’ten itibaren 25 Mart 2025 Salı günü 23.59’a kadar tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.
Kararın, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı ifade edilirken, yasağa uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.
Valilik, kamu düzeninin sağlanması için önleyici tedbirlerin devam edeceğini vurguladı.
İzmir Valiliği de kentte 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını duyurmuştu.