Ankara'da 5 günlük eylem yasağı: Valilik açıklama yaptı

Valilik açıklamasında, kamu düzeni, huzur ve güvenliğin korunması amacıyla 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00’ten itibaren 25 Mart 2025 Salı günü 23.59’a kadar tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.