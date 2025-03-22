Amfide provokasyon eğitimi

Provokatörler polis müdahalesine karşı gelmek için ‘eylem atölyesi’ açtı. Atölyenin ilanı Gezi Parkı olaylarına destek veren sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Yapılan duyuruda atölyenin adresi olarak ise ODTÜ Fizik Bölümü binası U3 amfisi olarak paylaşıldı. Söz konusu ilanda biber gazı müdahalesine karşı ‘ilk yardım’, ‘barikat aşma’ ve gözaltı durumlarında neler yapılacağının konuşulduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarından ‘Halk İçin: Direniş Rehberi’ başlıklı paylaşımlar da yapıldı. İlk defa alana gidecekler için direniş rehberi olarak paylaşılan içerikte, suç teşkil etmeyen slogan örnekleri verildi. Rehberde, “Rahat ve tanınmayan kıyafetler giyin, yüzünüzü gizlemek için kapüşon, şapka veya maske takabilirsiniz”,” Grup halinde hareket edin”, “ Gözaltılar yaşandığı zaman kenarda yürüyen sivil gibi davranıp gözaltına alınmamaya çalışın” gibi tavsiyelere yer verildi. Eylemciler, koordineli olarak hareket edebilmek için WhatsApp grupları açtığı da tespit edildi.