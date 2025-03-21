CHP hırsızlık iddialarına cevap veremiyor

CHP medyası ve muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde, gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki, 'Bu diploma usulüne uygun almıştır' aynı şekilde deseler ki, 'Belediye haksızlık, yolsuzluk yok' bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. CHP yöneticilerin çoğu rakip eledikleri için kapalı kapılar arkasında kutlama yapıyor. Bizim ne şahsen ne parti olarak muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok. Biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz.