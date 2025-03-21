CHP hırsızlık iddialarına cevap veremiyor

İBB’deki yolsuzluk operasyonu ile ilgili sert mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve medyası diploma ve yolsuzluk-hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyor. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar” dedi. Eski milletvekilleriyle iftarda bir araya gelen Erdoğan, CHP’lilerin “diploma hukuki, yolsuzluk yok” diyemediğini söyledi. Erdoğan, “Gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Bu belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. Bizim muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok.” İfadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "CHP medyası ve muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde, gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar” dedi. Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda, partisinin önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Türkiye'yi son iki asırdır çektiği sıkıntılı cendereden çıkarmanın AK Partili kadrolara nasip olduğunu söyleyen Erdoğan, “Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur” şeklinde konuştu.
ER GEÇ HESAP VERECEKLER
Gazze’de ateşkesi bozan terör devleti İsrail’in katliamlarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, insanlık suçlarına engel olmayanlar hem tarih, hem insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Çocukları katledenler döktükleri masum kanlarında boğulacaklar. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almaya, Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
YOLSUZLUK YOK DİYEMİYORLAR
İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu hakkında konuşan Erdoğan, “Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. Böyle yaparak en yakınlarının dahi yüzlerine bakamaz hale kendilerinin düşürdüklerini farkında değiller. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Hırsları adeta akıllarını esir almış durumda” ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
CHP medyası ve muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde, gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki, 'Bu diploma usulüne uygun almıştır' aynı şekilde deseler ki, 'Belediye haksızlık, yolsuzluk yok' bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. CHP yöneticilerin çoğu rakip eledikleri için kapalı kapılar arkasında kutlama yapıyor. Bizim ne şahsen ne parti olarak muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok. Biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz.
ÜLKEMİZİ TERÖRDEN DE YOLSUZLUKTAN DA TEMİZLEDİK
Devlet ve yönetim olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli çağrı yapılmasını temin ettik. Şimdi örgütünün kurucusunun çağrısına uyarak silahların teslim edilmesine gelmiştir. Bu gerçekleşirse Türkiye 40 yıllık bir husumetten suhuletle kurtulmuş olacaktır. Aksi takdirde biz terörü kaynağında yok etme stratejimize bakarız. Teröre ve ona müzahir olanların akıl ve izan dışı olarak bu tarihi fırsata heba etmeyerek yeni bir kapıyı aramaları yönündedir. Terörün karanlık gölgesi siyasetin üzerinden çekildikçe inşallah sözün gücü artacak, siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Bu demokrasimizin sorun çözme kapasitesini yükseltecektir. Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlı hem samimiyiz. Ortaya koyduğumuz her tavır ve sözde daima hüsniniyetle hareket ediyoruz. Karşımızdakilerden de aynı hasbi yaklaşımı bekliyoruz.