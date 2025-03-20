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Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

16:0520/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık üç saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, terör örgütü PKK'ya İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Saat 15.55'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık üç saat sürdü.


Ana gündem: Terörsüz Türkiye

Toplantıda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla diz çöken terör örgütü PKK'ya İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı.


Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde durdu. Bir yandan operasyonlar devam ederken sürecin oyalamalara izin verilmeden sonuçlandırılması için atılacak adımlar konuşuldu.


İsrail'in saldırıları

MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Gazze'de ateşkesi bozan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar.


Güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temas trafiği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler de masada yer aldı.



#Ankara
#TBMM
#Milli Güvenlik Kurulu

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