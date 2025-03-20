Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı OVP hedefinin de ötesinde iyileşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının 2024'te yüzde 8,7'ye inerek OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 sonrası en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.





Mesajında, "İş gücüne katılım oranı artarken işsizlik azalmaya, ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullanan Cevdet YılmaZ'ın açıklamaları şöyle:





İşsizlik oranı 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır.





"Kadınların iş gücüne katılımı arttı"





Kadınlarda ve gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesi sevindirici bir gelişmedir. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz.









"Fiyat istikrarı önceliğimiz"





Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir.





"Makroekonomik hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz"





Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz.





"Çalışmaya devam"





Türkiye’nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.











