TPAO'ya 2 il için petrol işletme ruhsatı verildi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol işletme ruhsatının 5 yıl süreyle verilmesine, daha sonra talep edilmesi ve taahhüt doğrultusunda TPAO'nun sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verdi.