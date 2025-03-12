OPEC'in ham petrol üretimi şubatta günlük 154 bin varil arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ham petrol üretimi geçen ay Gabon ve Kongo dışında tüm üye ülkelerde artış gösterdi.

İran ve Nijerya ilk sırada

Şubatta ham petrol arzındaki en büyük artış İran ve Nijerya'da kaydedildi. Üretim, İran'da günlük 34 bin varil artışla 3 milyon 308 bin varile, Nijerya'da ise günlük 34 bin varil artışla 1 milyon 560 bin varile yükseldi. Aynı dönemde günlük üretim, Gabon'da 6 bin varil azalarak 226 bin varile, Kongo'da ise 1000 varil azalarak 257 bin varile geriledi. OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 154 bin varil artarak 26 milyon 860 bin varile yükseldi. Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 363 bin varil artışla 41 milyon 11 bin varile ulaştı.

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