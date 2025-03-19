Bakan Bayraktar'dan Enerji Güvenliği Vurgusu: İş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz

“Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdik. Türkiye olarak enerji alanında sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olmanın ötesinde, bölgesel enerji güvenliğini ve arz çeşitliliğini destekleyen bir aktör olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla, doğal gaz ticareti ve elektrik iletim projeleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar atmanın önemini her fırsatta vurguluyoruz.