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Bakan Bayraktar'dan Enerji Güvenliği Vurgusu: İş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz

Bakan Bayraktar'dan Enerji Güvenliği Vurgusu: İş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz

13:0919/03/2025, Çarşamba
DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Güçlü siyasi irade ve ortak stratejik vizyonla, bölgesel kalkınma ve enerji güvenliği için uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen ‘Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'na katıldı.


Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdik. Türkiye olarak enerji alanında sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olmanın ötesinde, bölgesel enerji güvenliğini ve arz çeşitliliğini destekleyen bir aktör olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla, doğal gaz ticareti ve elektrik iletim projeleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar atmanın önemini her fırsatta vurguluyoruz.

Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ülkeler arası dayanışma ve ortak projeler hayati önem taşıyor. Bölgesel iş birliklerinin sadece ekonomik kazanç değil, aynı zamanda barış, istikrar ve refaha hizmet eden uzun vadeli yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, güçlü siyasi irade ve ortak stratejik vizyonla, bölgesel kalkınma ve enerji güvenliği için uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.



#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
#Türkmenistan

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