Esnafa 572 milyar TL Hazine destekli kredi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 22 yılda esnaf ve zanaatkara sağlanan Hazine sübvansiyonlu faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 572 milyar lirayı geçtiğini bildirdi. Milletvekillerinden gelen soru önergelerini yanıtlayan Bolat, pandemi boyunca Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan farklı tiplerdeki hibe destekleri kapsamında 8,9 milyar liralık kaynağın esnaf ve sanatkarlara aktarıldığını ifade etti.

OCAKTA 17 BİNİ AŞKIN KREDİYE ONAY VERİLDİ

Bolat, ilgili donemde, nakit akışlarının devamlılığının temin etmek üzere, Bakanlığa bağlı bine yakın Esnaf ye Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla veya doğrudan Halk Bankası kaynaklarından esnaf ve sanatkârlara faiz indirimli krediler sunulduğunu da bildirdi. Bolat ayrıca, ocak ayında, ESKKK aracılığıyla toplam tutarı 8 milyar 700 milyonu bulan 17 bin 221 esnafın kredi başvurusunun olumlu yanıtlandığını ifade etti.

PRİM YÜKLERİ ERTELENDİ

Bolat, “Bakanlığımızın girişimleri ve yapılan koordineli çalışmalar ile diğer pek çok önemli düzenlemenin yanında, esnaf ve sanatkârlann kredi geri ödemelerine yönelik erteleme ve yapılandırma uygulamaları hayata geçirilmiş, vergi ve SGK primi ödemeleri gibi yükümlülükleri de ertelemeye tabi tutulmuştur” dedi.







