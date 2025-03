Wyndham Hotels & Resorts EMEA genelinde güçlü büyüme ve yüksek performans kaydetti

25 global markası altında dünya genelinde yaklaşık 9 bin 300 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika'daki (EMEA) büyüme ivmesini 2024 yılında da sürdürdü. Şirket bu dönemde toplamda 6 bin 400'ün üzerinde odayı kapsayan 50'den fazla otelin açılışını gerçekleştirdi ve 83 yeni sözleşmeye imza attı. Wyndham’ın Türkiye genelinde açık ve faal durumdaki otel sayısı 2024 yılında 16 yeni açılışla 120'nin üzerine yükseldi.

Wyndham'ın globaldeki proje stoku 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında büyüyerek 252 bin oda sayısı ile rekor seviyeye ulaştı. EMEA genelinde ise oda başı gelirler yüzde 10 oranında güçlü bir büyüme kaydetti. Geçtiğimiz yıl açılan otellerle birlikte, şirketin EMEA genelindeki otel sayısı yaklaşık 680'e, oda sayısı ise yaklaşık 93 bine ulaşmış oldu.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Wyndham’ın 2024 yılındaki güçlü ivmesi, zengin marka portföyümüzün gücünü ve bölgedeki talep artışını ortaya koyuyor. Lider konuma sahip olduğumuz önemli EMEA pazarlarında ve orta segmentte pozisyonumuzu güçlendirmeye devam ederken, uzun süreli konaklama ve markalı rezidanslar gibi hızlı büyüyen segmentlerdeki varlığımızı artırmaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda; üst segmentte büyümemiz, Dolce by Wyndham markamızın Avrupa genelinde büyümeye devam etmesi ve Fransa, Hindistan ve BAE gibi yeni destinasyonlara ulaşması da iş ortaklarımız açısından heyecan verici fırsatlar yaratıyor. Bir yandan büyümeye devam ederken, aynı zamanda Owner First (Otel Sahibi Önce Gelir) stratejimizle uzun vadeli değer yaratmaya, tüketici taleplerini karşılamaya ve seyahat edenlere olağanüstü deneyimler sunmaya odaklanmayı sürdürüyoruz” dedi.





Türkiye’de sektördeki lider konumundan güç alıyor

Wyndham, Türkiye’nin 40’tan fazla şehrindeki 120’nin üzerinde oteliyle ülkedeki en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu koruyor. Türkiye'nin 2025 yılında yurt dışından 70 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması beklenirken, Wyndham da 2024 yılında ülke genelinde önemli açılışlara imza attı. Bu açılışlar arasında Türkiye'deki ilk Dolce oteli olan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı, Ankara'daki ilk Trademark oteli olan Boreas Hotel, Trademark Collection by Wyndham, Ordu'nun Çambaşı yaylasında ve kayak merkezinin hemen yanı başında yer alan Wyndham Garden Çambaşı, ailelere Akdeniz tatilleri için modern ve bütçe dostu bir seçenek sunan Days Inn by Wyndham Alanya ve şirketin Konya merkezindeki yeni oteli Ramada Encore by Wyndham Konya Karatay da yer alıyor.





Dolce by Wyndham ile yeni premium seçenekler

Dolce by Wyndham markası, Wyndham’ın giderek büyüyen üst segment portföyünde merkezi bir rol oynuyor. Üst segmentte ve MICE segmentinde lider konuma sahip olan Dolce by Wyndham markası altında EMEA genelindeki otel sayısı 12'ye ulaştı. Marka altında 2024 yılında gerçekleşen önemli açılışlar arasında Türkiye'deki ilk Dolce oteli olan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı'nın yanı sıra İspanya'nın üzüm bağlarıyla meşhur Penedès bölgesinde bulunan ve golf severlere hitap eden Dolce by Wyndham Barcelona Resort da yer aldı.





Wyndham, 2024 yılında gerçekleştirdiği açılışların yanı sıra EMEA bölgesinde çok sayıda yeni proje için anlaşmalara da imza attı. Bu yeni projelerden bazıları aşağıda sıralanıyor:





Hindistan’da Microtel ile büyüyor

Wyndham, Microtel by Wyndham markasını 2025 yılında NILE Hospitality ortaklığında Hindistan pazarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Anlaşma kapsamındaki ilk otelin bu yıl açılması bekleniyor ve 2031 yılına kadar ülkede Microtel markalı toplam 40 otelin açılması planlanıyor.





Portekiz’deki varlığını güçlendiriyor

Wyndham, Portekiz’in gelişen turizm sektöründeki varlığını güçlendirmek için The Lakhani Group ile birlikte çeşitli markalar altında ve çok sayıda yeni otel üzerinde çalışıyor. 2025 yılında açılması beklenen bazı oteller arasında Wyndham Garden Alentejo Alcácer do Sal, Wyndham Residences Lisbon Loures ve L Hotels Fátima Trademark Collection by Wyndham yer alıyor.





Markalı rezidanslar geliştiriyor

Markalı rezidans portföyünü de büyütmeye devam eden Wyndham, 2026 yılının Nisan ayında Costa del Sol’de açılması beklenen Wyndham Grand La Cala Golf Residences projesinde IDILIQ Hotels & Resorts ile birlikte çalışıyor. Pire’deki ilk Wyndham Residences tesisinin misafirlerini 2025’in Aralık ayında ağırlamaya başlaması bekleniyor ve Wyndham bu projede DKG Development ile birlikte çalışıyor. Yunanistan’ın Halkidiki yarımadasındaki ilk Ramada Residences by Wyndham tesisinin Oikos Property Developments ortaklığında 2026’nın Mayıs ayında hizmete girmesi bekleniyor.





Wyndham Avantajı