TRT1'in ilgi gören yeni dizisi Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla duygusal bir hikâyeyi birleştiren yapımı Taşacak Bu Deniz'in konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizi; iki düşman ailenin mücadelesi ve fırtınalı bir aşk hikayesi etrafında gelişen çarpıcı bir öykü sunuyor. Peki Taşacak Bu Deniz konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? Esme, Adil karakterlerini kim oynuyor? İşte TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...

1 /15 Karadeniz doğasından görüntüler içeriden Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosu ve çekim yerleri ön plana çıktı. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

2 /15 TAŞACAK BU DENİZ KONUSU Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in çetin doğasında, hırçın dalgalarla ve fırtınalarla yaşamaya alışmış insanların hikayesini merkezine alıyor. Taşacak Bu Deniz, bir yandan can düşmanı Furtunalılar ve Koçarililer ailelerinin bitmek bilmeyen kan davasını işlerken, diğer yandan bu düşmanlığın ortasında yeşeren büyük bir sevdanın mücadelesini ekrana taşıyor.

3 /15 Ayakları üzerinde dimdik duran, dirençli bir kadın ile Karadeniz'in fırtınalarıyla yarışan sevdasına tutkun bir erkeğin hikayesi, güçlü bir senaryo eşliğinde izleyicinin karşısına çıkacak.

4 /15 TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle; Deniz Baysal (Esme), Ulaş Tuna Astepe (Adil), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak).



5 /15 TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon’da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekim mekanları arasında Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerindeki yaylalar, ormanlar ve sahil şeritleri yer alıyor.



6 /15 TAŞACAK BU DENİZ DİZİ KARAKTERLERİ

ADİL KOÇARİ Nam-ı diğer Koçari! Hem asi hem de lider. İçinde hâlâ 17 yaşındaki âşık delikanlı saklı.



7 /15 ESME FURTUNA

Esme Çavuş, tam bir Karadeniz kadını. Bir an dalgalanır bir an durulur. Acının üzerinde yürümeyi öğrenmiş biri.

8 /15 ORUÇ FURTUNA

Tam bir Karadeniz delikanlısı. Hem savaşçı hem şifacı. Aynı zamanda Furtuna Köyü’ne adını veren ailenin oğlu.

9 /15 ELENİ MİRYANO

İki düşman ailenin ortasına düşmüş bir kurtarıcı. Dik duruşunun altında şefkat bekleyen kalbi kırık bir kız çocuğu var.

10 /15 ZARİFE FURTUNA

Ailesi için dünyayı yakar ama dışarıya karşı bir o kadar acımasız.

11 /15 SÜLEYMAN VAROĞLU

Koçari’lerden, nam-ı diğer Gezep. Tam bir delifişek. Gezep’in öfkesi yüzündeyse kaçın!

12 /15 İSMAİL FURTUNA

İso! Aslında birçok huyu amcası Şerif’e benziyor ama onun gölge taraflarını değil iyi taraflarını taşıyor.

13 /15 HİCRAN CEZBELİ

Hicran hemşire. Yalnızlıktan nefret etmesine rağmen sandığımızdan çok daha yalnız. Zarife onun tek ailesi.

14 /15 SEVCAN ER

Esme’nin biricik kardeşi. Başarmayı çok ister, ama kestirme yolların peşinde.