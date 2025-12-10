Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya geldi.





Louis Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Balogun kaydetti.





Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır karşılaşmanın 50. dakikasında Zakaria'ya penaltıda geçit vermedi. Milli eldiven ilerleyen dakikalarda yaşanan bir pozisyon sonrası adalesinde ağrı hissetti ve mücadeleye devam edemedi. Yerine 68. dakikada Günay Güvenç dahil oldu.





Lig aşamasında oynanan altı maç sonunda 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 17. sıraya geriledi. Galatasaray bir sonraki maçında 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek.





MONACO - GALATASARAY İLK 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

8' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caio Henrique'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Davinson Sanchez'in uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Denis Zakaria'nın gelişine vuruşu isabet bulmadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

13' Temsilcimiz Galatasaray İlkay Gündoğan ile gole çok yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'in ara pasında sol kanattan bindirme yapan Ismail Jakobs'un sol kanattan çevirdiği topta altıpasta bomboş olan İlkay Gündoğan'ın sol ayağı ile gelişine yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

İlkay Gündoğan gole çok yaklaştı.pic.twitter.com/tJqj8uaKEH — SPOR (@yenisafakspor) December 9, 2025

19' Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile gole çok yaklaştı. kaleci Uğurcan Çakır'ın gönderdiği uzun pasta yaptığı pres sonrası ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu yan direğe çarpan top dışarı gitti.

Barış Alper yakından vurdu, top direğe çarparak dışarı gitti.pic.twitter.com/IQ7eddOKTJ — SPOR (@yenisafakspor) December 9, 2025

21' Monaco Folarin Balogun ile gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Lamine Camara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Mohammed Salisu'nn kafa ile indirdiği topta ön direkte Folarin Balogun'un kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

37' Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği yerden vuruş kaleci Lukas Hradecky'de kaldı.

İKİNCİ YARI

50' Monaco Denis Zakaria ile penaltı vuruşunu kaçırdı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Denis Zakaria'nın yerden ortaya doğru yaptığı vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayakları ile çelmeyi başardı.

57' Galatasaray kontra atağında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol taraftan çevirdiği pasında Victor Osimhen'in sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta top farklı bir biçimde andan auta gitti.

69' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Lamine Camara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Thilo Kehrer'in kafa vuruşunda Gabriel Sara'ya çarpan topta Folarin Balogun altıpasta önünde buldu ve gelişine tek vuruş ile Lucas Torreira'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçti ve ağlara gitti: 1-0.

80' Golovin'in ara pasında sol kanatta bindirme yapan Caio Henrique'nin çevirdiği topta Folarin Balogun topun üstünden atlayıp topu boraktığı Lamine Camara karşı karşıya kaldı ve penaltı noktasından yaptığı gelişine vuruş az farkla üstten auta gitti.





MONACO - GALATASARAY MAÇ SONUCU





MONACO - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Monaco - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.



