Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı başladı

16:4310/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Külliye'de önemli toplantı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2025 yılının son toplantısında; düşen doğum oranları, "Terörsüz Türkiye" vizyonu, sanal bahisle mücadele gibi Türkiye’nin yol haritasını şekillendirecek stratejik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.


Toplantıya İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanlarından Mustafa Şentop, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Cemil Çiçek iştirak etti.


En son 13 Ağustos tarihinde bir araya gelen Yüksek İstişare Kurulu, yılın son toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Devlet tecrübesine sahip isimlerin katılımıyla düzenlenen zirvede, Türkiye'nin iç ve dış politikasına yön verecek kritik meseleler ele alınacak


MASADAKİ KRİTİK BAŞLIK: AZALAN DOĞUM ORANI

Toplantının öncelikli gündem maddelerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği doğum oranlarındaki düşüş olması bekleniyor. "2025 Aile Yılı" ilanı kapsamında atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin demografik yapısını korumaya yönelik stratejiler istişare edilmesi beklenirken nüfus yaşlanması riskine karşı geliştirilecek yeni doğum politikaları ve teşvikler detaylıca görüşülecek.


TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Siyasi gündemin en sıcak başlıklarından olan "Terörsüz Türkiye" vizyonu da yine bu toplantıda geniş bir parantez içinde ele alınacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#son dakika
#YİK
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
