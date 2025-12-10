Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacağını belirtti.

Erdoğan'ın, Forum'a hitap edeceğini aktaran Duran, ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesinin de öngörüldüğünü vurguladı.