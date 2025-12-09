ASGARİ ÜCRET 2026 TOPLANTISI TARİH AÇIKLAMASI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret sürecinde geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için ilk toplantı tarihini açıkladı. Yılın bitimine 24 gün kala gözler, masadan çıkacak zam oranına çevrilmiş durumda. Peki Ocak 2026’da asgari ücret ne kadar olacak? Yüzdelik artış ve TL bazında güçlü zam senaryoları neler?
2026 asgari ücret zammı için takvim netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların merakla beklediği ilk toplantı gününü duyururken, yılın son 24 gününde pazarlık süreci hız kazanacak. Çalışanlar, yeni ücrete ilişkin olası artış oranlarını ve tahmini rakamları araştırıyor. İşte Ocak zammına dair öne çıkan güçlü ihtimaller…
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı için resmi süreci başlattı. Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen kritik görüşmelerin ilk toplantısı, 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren tarafını temsil eden TİSK’e toplantı davetiyelerini gönderdi. Bakanlık binasında düzenlenecek ilk oturumda, komisyonun yeni üye yapısı da masada olacak.
Net asgari ücret 22 bin 104 TL
Şu anda bir işçi için brüt asgari ücret 26.005,50 TL, kesintilerin ardından net ödeme ise 22.104,67 TL düzeyinde.
2026 için beklenti: enflasyon temelli artış ön planda
Açıklanan yıllık enflasyon verilerine göre asgari ücrette yaklaşık %31,07’lik bir artış öne çıkıyor. Bu oran gerçekleşirse yeni yılda taban ücretin 28.972,59 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
4 farklı zam senaryosu gündemde
Resmi masaya gelmeden önce piyasada dillendirilen artış seçenekleri şöyle:
%24 zam: Yeni asgari ücret 27.408,66 TL
%31 zam: Yeni asgari ücret 28.956,24 TL
%32 zam: Yeni asgari ücret 29.177,28 TL
%33 zam: Yeni asgari ücret 29.398,32 TL
Komisyonun Aralık boyunca yapacağı görüşmeler, 2026’da geçerli olacak taban ücreti belirleyecek kritik süreçte belirleyici olacak.