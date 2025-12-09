Yeni Şafak
İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? Dev mücadelede kritik 90 dakika

Şampiyonlar Ligi’nde 6. haftanın en kritik maçında İnter, Liverpool’u Giuseppe Meazza’da ağırlıyor. Karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri netleşirken, iki takımın muhtemel 11’leri açıklandı. İnter’in 18 maçlık evindeki yenilmezlik serisi dikkat çekerken, gözler bu dev mücadelede ilk 11’de sahaya çıkması beklenen Hakan Çalhanoğlu’na çevrildi. Peki İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçtan tüm detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı bu akşam dev bir mücadeleyle devam ediyor. İtalya’nın güçlü temsilcisi İnter, sahasında İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek. Gruptaki puan durumu ve iki takımın mevcut form grafiği, karşılaşmayı kritik hâle getiriyor. Gözler ise A Milli Takım yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nda olacak.


İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki İnter-Liverpool karşılaşması 9 Aralık Salı günü Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 23.00'da başlayacak ve Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç ücretli üye olarak izlenebilecek.


İki takımın son durumu

Inter, geride kalan 5 haftada topladığı 12 puanla 4. sırada yer alıyor. Liverpool ise 9 puanla 13. sırada bulunuyor. Bugüne kadar iki ekip 6 kez karşılaştı. Liverpool bu maçların 4’ünü kazandı.


Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Orta sahadaki formu nedeniyle İnter’in en büyük kozlarından biri olacak.


Muhtemel 11’ler

Inter muhtemel 11’i: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Thuram, Martinez

Liverpool muhtemel 11’i: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak


İnter evinde kaybetmiyor

İnter, sahasında oynadığı son 18 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi. Bu süreçte 15 galibiyet ve 3 beraberlik alan İtalyan ekibi, turnuvanın devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip.

