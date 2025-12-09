ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: PPK Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantısı Ne Zaman, Beklenti Netleşti Mi?

2025 Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaşırken, Merkez Bankası’nın faiz adımının ne olacağı ekonomi çevrelerinde merak konusu oldu. Son değerlendirmesinde “Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altına alınmışken etkili olabilir” diyen TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın mesajları piyasaların odağına yerleşti. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kredi ve tahvil faizlerine yansımaya başlaması ise toplantı öncesi beklentileri şekillendiriyor. Peki, Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi piyasalarının gözü, Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın son açıklamaları, özellikle faiz indirimlerine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Karahan’ın “Enflasyonun kontrol altına alınması faiz indirimlerinin etkisini artırır” vurgusu, Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dikkatle takip ediliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar şimdi kararın açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte PPK toplantı takvimi…
2025 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır." görüşlerini paylaştı.
Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları kaydetti:
"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."