EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI 2026: Emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı...

15:569/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
2026 yılına sayılı haftalar kala emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. TÜİK’in açıkladığı Kasım enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam farkı netleşirken, gözler artık Aralık verisine çevrildi. Yılın son enflasyon rakamı, Ocak zammının kesinleşmesinde belirleyici olacak.

Türkiye’de milyonlarca emeklinin merak ettiği Ocak zammında önemli eşik geçildi. Kasım ayı TÜFE verisinin duyurulmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı ve zam hesaplamaları şekillenmeye başladı. Aralık ayı enflasyonu açıklanır açıklanmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 maaşları resmen belli olacak.

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 5. veri oldu. Böylece 5 aylık enflasyon oranı da netleşti. Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak.

İşte detaylı tablo:

Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;

Temmuz 2025: %2,06

Ağustos 2025: %2,04

Eylül 2025: %3,23

Ekim 2025: %2,55

Kasım 2025: %0,87

Toplam Dört Aylık Enflasyon: %11,21

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ 2026 ZAMLI MAAŞ TABLOSU (%11,21)

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

