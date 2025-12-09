Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olarak ilan ettiği gümüşün rekor kıran fiyatlarına ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Memiş, "Gümüş alan zengin oldu, ancak şu an pahalı" diyerek, yeni alım yapacak yatırımcıların beklemesi gerektiğini, elinde gümüş olanların ise Altın-Gümüş Rasyosu üzerinden nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini açıkladı.

2025'in Şampiyonu Gümüş: Altını Tahtından Etti İslam Memiş, ons ve gram bazında gümüşün yılı rekor getirilerle tamamladığını belirtti. Gümüşün, beklentileri aşarak altından daha fazla kazandırdığını ve "2025 yılının şampiyonu" olduğunu vurguladı.

Ons Gümüş Getirisi: Yüzde 100 getiri sağladı.

Gram Gümüş Getirisi: Yüzde 143 civarında getiri sağlayarak rekor kırdı.

Uzun süredir beklenen Altın-Gümüş Rasyosu hedefinin de gerçekleştiğini belirten Memiş, rasyonun 72 seviyesine kadar gerilediğini ve hatta anlık olarak 71.93 seviyelerini gördüğünü ifade etti.

Yeni Yatırımcıya "Pahalı" Uyarısı ve Kritik Seviyeler Gümüşteki bu sert yükselişin ardından yeni alım yapacak yatırımcıları uyaran Memiş, mevcut fiyatların uygun olmadığını dile getirdi.

Mevcut Gümüş Fiyatları: Ons gümüş 58 dolar seviyesinin, gram gümüş ise 80 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Satın Alma Uyarısı: Memiş, "Artık geç kaldınız, gümüş almak için şu anda uygun fiyatlar değil. Benim paramla pahalı. O tren kaçtı" ifadelerini kullandı.

Beklenti ne yönde? Yeni alım fırsatları için yatırımcıların sabırla bir sonraki düşüş trendini beklemesi tavsiye edildi.

Elinde Gümüş Olanlar İçin Rasyo Stratejisi Memiş, halihazırda elinde gümüş bulunduran ve karını maksimize etmek isteyen yatırımcılar için kritik bir rasyo işlemi önerdi:

Gümüşten Altına Geçiş Elinde gümüş (100-500 kg vb.) olan yatırımcıların, Altın-Gümüş Rasyosu üzerinden varlıklarını altına çevirip çevirmemesi sorusuna cevabı "Evet" oldu.

Yeni Pozisyon Beklentisi Yeni bir gümüş pozisyonu açmak için ise, rasyonun tekrar 80 seviyesinin üzerine atması gerektiği belirtildi. Bu strateji, eldeki varlık miktarını artırmak için kilit önem taşıyor.

Piyasada Önemli Hafta Gündemi Gümüşteki hareketliliğin yaşandığı bu hafta, küresel piyasaların seyrini belirleyecek önemli gelişmeler bekleniyor:

FED Faiz Kararı: Çarşamba günü (saat 22:00) ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak. Piyasalar genel olarak 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlasa da, Memiş kişisel öngörüsünün pas geçme yönünde olduğunu belirtti.

TCMB Faiz Kararı: Perşembe günü (saat 14:00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıklayacak. Memiş, 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini ifade etti.