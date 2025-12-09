ŞOK 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip ŞOK Market’te birbirinden indirimli ürünler vatandaşlarla buluşacak. Fırsat ürünlerinde kampanyalar 16 Aralık Salı gününe kadar sürecek. Ankastre setten beyaz eşya çeşitlerine, hamur yoğurma makinesine, blenderdan buz başlıklı lazer epilasyona kadar onlarca ürünün yer aldığı kataloğa haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 10-16 Aralık 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi.
Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Torima Koltuk Halı ve Cam Temizleme Makinesi 3.799 TL
IPL Buz Başlıklı Lazer Epilasyon 1.699 TL
Buharlı Taşınabilir Seyahat Ütüsü 849 TL
Projektör 2.499 TL
Kablosuz Klavye ve Mouse Seti 349 TL
Kablosuz Stereo Kulaklık 379 TL
Mini Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 329 TL
Alpina Turbo Fanlı Siyah Ankastre Set 8.499 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.599 TL
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.699 TL
Emsan Bella Gusto Chef Hamur Yoğurma Makinesi 4.499 TL
Singer M3405 Dikiş Makinesi 5.990 TL
Simfer Midi Fırın 1.799 TL
Sinbo Quartz Isıtıcı 549 TL
Sinbo Yağlı Radyatör 1.899 TL
Sunday Fanlı Isıtıcı 599 TL
4'lü Porland Desenli Porselen Kase 399 TL
Pirge Çelik Pastacılık Ürünleri 239 TL
4'lü Keramika Dekorlu Pasta Tabağı 299 TL
Keramika Çerezlik 39,95 TL
3'lü Keramika Kupa Seti 199 TL
Rakle Renkli Ayaklı Sunumluk 75 TL
Pasta Mumu ve Altlığı 24,95 TL
Akcam Cam Ayaklı Kek Tabağı 239 TL
Akcam İki Katlı Cam Kurabiyelik 249 TL
Krema Pompası 59 TL
Un Eleği 59 TL
32 cm Mantı Kalıbı 50 TL
3'lü Erzak Küreği 25 TL
24 cm Mantı Kalıbı 25 TL
Donut Kalıbı 25 TL
2'li Pilav ve Helva Kalıbı 25 TL
Ravioli Kalıbı 25 TL
Tırtıklı Rulet Hamur Kesici 25 TL
Cambu Sunum Fanuslu Borosilikat Cam Kupa 139 TL
3'lü Cambu Borosilikat Ölçü Kabı 149 TL
Cambu Borosilikat Cam Fincan Seti 149 TL
Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 349 TL
Village Karaf 149 TL
Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk 229 TL
3'lü Aurora Kase 169 TL
6'lı Aurora Pasta Tabağı 399 TL
Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 249 TL
6'lı Echo Su Bardağı 149 TL
Madlen Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
6'lı Aurora Çay Takımı 399 TL
Aurora Servis Tabağı 199 TL
3'lü Aurora Oval Tabak 199 TL
Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 149 TL
2'li Vela Fincan / Kupa 149 TL
Elegant Bölmeli Servis Tabağı 149 TL
Emsan Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 499 TL
Emsan 5 Parça Servis Seti 299 TL
Emsan Alüminyum Döküm Pankek Tavası 499 TL
Mehtap Kaçerola 199 TL
Mehtap Krep Tava 249 TL
Mehtap Kek Kalıbı Çeşitleri 199 TL
LAVA Çift Kulplu Döküm Izgara Tava 1.249 TL
4 Katlı Çok Amaçlı Organizer 239 TL
Organizer Saklama Kabı 199 TL
2'li Metal Patates / Soğan Kovası 399 TL
Dikdörtgen Tepsi 100 TL
Kapaklı Mikser Kabı 75 TL
Basmalı Yaylı Çırpıcı 34,95 TL
Metal Süzgeç 50 TL
Çekmeceli Yumurtalık 129 TL
Trio Rende 75 TL
3'lü Metal Figürlü Kurabiye Kabı 100 TL
Termos 249 TL
Desenli Kahve Bardağı 16,95 TL