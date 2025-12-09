Yeni Şafak
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? 10 Aralık ŞOK indirimli ürünler tam fiyat listesi

ŞOK 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip ŞOK Market’te birbirinden indirimli ürünler vatandaşlarla buluşacak. Fırsat ürünlerinde kampanyalar 16 Aralık Salı gününe kadar sürecek. Ankastre setten beyaz eşya çeşitlerine, hamur yoğurma makinesine, blenderdan buz başlıklı lazer epilasyona kadar onlarca ürünün yer aldığı kataloğa haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 10-16 Aralık 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi.

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

Torima Koltuk Halı ve Cam Temizleme Makinesi 3.799 TL

IPL Buz Başlıklı Lazer Epilasyon 1.699 TL

Buharlı Taşınabilir Seyahat Ütüsü 849 TL

Projektör 2.499 TL

Kablosuz Klavye ve Mouse Seti 349 TL

Kablosuz Stereo Kulaklık 379 TL

Mini Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 329 TL

Alpina Turbo Fanlı Siyah Ankastre Set 8.499 TL 

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.599 TL 

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.699 TL 

Emsan Bella Gusto Chef Hamur Yoğurma Makinesi 4.499 TL 

Singer M3405 Dikiş Makinesi 5.990 TL 

Simfer Midi Fırın 1.799 TL 

Sinbo Quartz Isıtıcı 549 TL

Sinbo Yağlı Radyatör 1.899 TL 

Sunday Fanlı Isıtıcı 599 TL

4'lü Porland Desenli Porselen Kase 399 TL 

Pirge Çelik Pastacılık Ürünleri 239 TL

4'lü Keramika Dekorlu Pasta Tabağı 299 TL 

Keramika Çerezlik 39,95 TL 

3'lü Keramika Kupa Seti 199 TL

Rakle Renkli Ayaklı Sunumluk 75 TL 

Pasta Mumu ve Altlığı 24,95 TL

Akcam Cam Ayaklı Kek Tabağı 239 TL 

Akcam İki Katlı Cam Kurabiyelik 249 TL 

Krema Pompası 59 TL 

Un Eleği 59 TL 

32 cm Mantı Kalıbı 50 TL 

3'lü Erzak Küreği 25 TL 

24 cm Mantı Kalıbı 25 TL 

Donut Kalıbı 25 TL 

2'li Pilav ve Helva Kalıbı 25 TL 

Ravioli Kalıbı 25 TL

Tırtıklı Rulet Hamur Kesici 25 TL 

Cambu Sunum Fanuslu Borosilikat Cam Kupa 139 TL 

3'lü Cambu Borosilikat Ölçü Kabı 149 TL

Cambu Borosilikat Cam Fincan Seti 149 TL

Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 349 TL 

Village Karaf 149 TL 

Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk 229 TL 

3'lü Aurora Kase 169 TL 

6'lı Aurora Pasta Tabağı 399 TL 

Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 249 TL 

6'lı Echo Su Bardağı 149 TL 

Madlen Ayaklı Servis Tabağı 299 TL 

6'lı Aurora Çay Takımı 399 TL 

Aurora Servis Tabağı 199 TL 

3'lü Aurora Oval Tabak 199 TL 

Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 149 TL 

2'li Vela Fincan / Kupa 149 TL 

Elegant Bölmeli Servis Tabağı 149 TL

Emsan Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 499 TL 

Emsan 5 Parça Servis Seti 299 TL 

Emsan Alüminyum Döküm Pankek Tavası 499 TL 

Mehtap Kaçerola 199 TL 

Mehtap Krep Tava 249 TL

Mehtap Kek Kalıbı Çeşitleri 199 TL 

LAVA Çift Kulplu Döküm Izgara Tava 1.249 TL 

4 Katlı Çok Amaçlı Organizer 239 TL 

Organizer Saklama Kabı 199 TL 

2'li Metal Patates / Soğan Kovası 399 TL 

Dikdörtgen Tepsi 100 TL 

Kapaklı Mikser Kabı 75 TL 

Basmalı Yaylı Çırpıcı 34,95 TL 

Metal Süzgeç 50 TL 

Çekmeceli Yumurtalık 129 TL 

Trio Rende 75 TL 

3'lü Metal Figürlü Kurabiye Kabı 100 TL

Termos 249 TL 

Desenli Kahve Bardağı 16,95 TL

