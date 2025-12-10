ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı: Büyükelçi Barrack 'S-400' vurgusuyla duyurdu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılabilmesi için S-400 hava savunma sistemini tamamen bırakması gerektiğini açıkladı. Barrack, Vaşington ile Ankara arasındaki görüşmelerin son yılların en yapıcı temasları olduğunu belirtti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.
Barrack, Vaşington ile Ankara arasında F-35 programına yeniden katılım ve Türkiye’nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
'S-400'lerin envanterde bulundurulmaması' şartı
Amerikan yasalarının, Türkiye’nin programa geri dönebilmesi için S-400’leri artık kullanmamasını ve envanterinde bulundurmamasını şart koştuğunu hatırlatan Barrack, "ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı yarattı." sözlerini sarf etti.
"Umudumuz bir dönüm noktası oluşturmasıdır"
Barrack açıklamasında ayrıca, "Bu da son yıllarda konu hakkında yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır." ifadelerine de yer verdi.