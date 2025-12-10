ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı: Büyükelçi Barrack 'S-400' vurgusuyla duyurdu

Amerikan yasalarının, Türkiye’nin programa geri dönebilmesi için S-400’leri artık kullanmamasını ve envanterinde bulundurmamasını şart koştuğunu hatırlatan Barrack, "ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı yarattı." sözlerini sarf etti.

Barrack açıklamasında ayrıca, "Bu da son yıllarda konu hakkında yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır." ifadelerine de yer verdi.