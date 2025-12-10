Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı: Büyükelçi Barrack 'S-400' vurgusuyla duyurdu

ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı: Büyükelçi Barrack 'S-400' vurgusuyla duyurdu

00:5610/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Barrack, Vaşington ile Ankara arasında F-35 programına yeniden katılıma ilişkin açıklamada bulundu.
Barrack, Vaşington ile Ankara arasında F-35 programına yeniden katılıma ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılabilmesi için S-400 hava savunma sistemini tamamen bırakması gerektiğini açıkladı. Barrack, Vaşington ile Ankara arasındaki görüşmelerin son yılların en yapıcı temasları olduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, Vaşington ile Ankara arasında F-35 programına yeniden katılım ve Türkiye’nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

'S-400'lerin envanterde bulundurulmaması' şartı

Amerikan yasalarının, Türkiye’nin programa geri dönebilmesi için S-400’leri artık kullanmamasını ve envanterinde bulundurmamasını şart koştuğunu hatırlatan Barrack, "ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı yarattı." sözlerini sarf etti.

"Umudumuz bir dönüm noktası oluşturmasıdır"

Barrack açıklamasında ayrıca, "Bu da son yıllarda konu hakkında yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır." ifadelerine de yer verdi.



#Tom Barrack
#F-35
#S-400
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve sırası güncellendi