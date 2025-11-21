Yeni Şafak
İsrail, Türkiye'ye F-35 satışına karşı harekete geçti

04:0021/11/2025, Cuma
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Abu Ali Express isimli bir Telegram kanalına verdiği röportajda, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 satışı başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin konuştu. Netanyahu, "F-35 satışından önce bize sormadılar, ancak satış gerçekleştiğinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve emin oldum. Muhammed Bin Selman, (ABD Başkanı Donald Trump’tan) istediği her şeyi alamadı." dedi. ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vereceğine inanmadığını da söyleyen Netanyahu, "Mevcut olsa bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu biliyorum." iddiasında bulundu. Suudi Arabistan'ın İsrail ile çatışma halinde olmadığını söyleyen Netanyahu, söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürdü.



