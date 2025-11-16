Yeni Şafak
Putin ve Netanyahu telefonda görüştü

Putin ve Netanyahu telefonda görüştü

16/11/2025, Pazar
DHA
Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ele alındı.
Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Binyamin Netanyahu’nun yaptıkları telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki son durumun ele alındığı bildirildi.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.


Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, Gazze, İran’ın nükleer programı ve Suriye’deki istikrar konularının da değerlendirildiği belirtildi.



