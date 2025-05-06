Putin ile Netanyahu 'Dünya Savaşı'nı görüştü

Kızıl Ordu'nun ve tüm Sovyet halkının Nazizm'in yenilgisindeki belirleyici rolünün vurgulandığı ifade edilerek, "Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya'da hem de 9 Mayıs'ın resmi tatil olduğu İsrail'de kutsal şekilde onurlandırılıyor." ifadesi yer aldı.