Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Putin ile Netanyahu 'Dünya Savaşı'nı görüştü

Putin ile Netanyahu 'Dünya Savaşı'nı görüştü

19:496/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Netanyahu ile Putin telefonda görüştü (Foto: Arşiv)
Netanyahu ile Putin telefonda görüştü (Foto: Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Putin ve Netanyahu'nun görüşmede, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili "tarihi tahrif" girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da ve ikili ilişkilerdeki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

İkinci Dünya Savaşı'nı konuştular

Putin ve Netanyahu'nun görüşmede, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili "tarihi tahrif" girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca,
Kızıl Ordu'nun ve tüm Sovyet halkının Nazizm'in yenilgisindeki belirleyici rolünün vurgulandığı ifade edilerek, "Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya'da hem de 9 Mayıs'ın resmi tatil olduğu İsrail'de kutsal şekilde onurlandırılıyor." ifadesi yer aldı.


#Vladimir Putin
#Binyamin Netanyahu
#2 Dünya Savaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Pertem sorgu sayfası