Netanyahu: Yemen'e düzenlediğimiz saldırılar İran'a da mesaj

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Husilerin İsrail'e düzenlediği saldırılardan dolayı İran'ı suçlayarak ülkesinin dün ve bugün Yemen'e düzenlediği saldırıların, Husilerin yanı sıra 'İran'a da mesaj olduğu' açıklamasını yaptı.
Netanyahu, İsrail ordusunun başkent Sana'da yer alan havalimanı başta olmak üzere Yemen'e düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
İran'a mesaj
Husilerin İsrail'e düzenlediği saldırılardan dolayı İran'ı suçlayan Katz, "Tahran'ın bunun sonuçlarına katlanacağını" savundu.
İsrail ordusu, Sana Havalimanı başta olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.
Tel Aviv yönetimi bu saldırıların Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini belirtiyor.