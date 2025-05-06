Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Yemen'de Sana Havalimanı'na saldırdı

İsrail Yemen'de Sana Havalimanı'na saldırdı

15:536/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail Yemen'e saldırdı.
İsrail Yemen'e saldırdı.

Yemen'deki Husiler, başkentteki Sana Havalimanı'na İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusuna ait uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.


İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.


Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti.





#israil
#sana havalimanı
#Yemen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD gönüllüsü olma yolu