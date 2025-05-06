İsrail Yemen'de Sana Havalimanı'na saldırdı

İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.