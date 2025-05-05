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İsrail Meclisi önünde yüzlerce kişi Gazze'deki işgal planı nedeniyle İsrail Hükümetini protesto etti

İsrail Meclisi önünde yüzlerce kişi Gazze'deki işgal planı nedeniyle İsrail Hükümetini protesto etti

19:505/05/2025, Pazartesi
AA
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Yüzlerce kişi, İsrail Meclisi'nin önünde toplanarak protesto düzenledi.
Yüzlerce kişi, İsrail Meclisi'nin önünde toplanarak protesto düzenledi.

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onaylamasının ardından hükümet karşıtı yüzlerce gösterici meclis önünde protesto düzenledi. Gerçekleşen protestoda İsrail polisi sert müdahalelerde bulunurken bir protestocu da gözaltına alındı.

İsrail basınına göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nin önünde toplanan ve Başbakanlık Ofisi'ne giden yolu kapatan yüzlerce göstericiye polisin sert müdahalesi sonucu şiddet olayları patlak verdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan bir gösterici, yedek askerleri toplu silah altına alıp saldırıları genişleterek Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kaderine terk eden hükümete karşı seslerini yükseltmek için meclis önünde toplandıklarını belirtti.

Protestocuların Başbakanlık Ofisi'ne giden yolu kapatmasının ardından polis alanda toplanan yüzlerce İsrailliye sert müdahalede bulunarak dağıtmaya çalıştı.

İsrail polisi protestoculara karşı sert hamlelerde bulundu.

Sosyal medyada yayılan görüntülere, polisin bazı göstericilere sert müdahalede bulunduğu ve aralarından birini yerde sürüklediği yansıdı.

İsrail polisi, bazı protestocuların kamu düzenini bozmaya yeltendiğini ve polisin talimatlarını görmezden gelerek provokasyona kalkıştığını ve polisle çatıştığını öne sürdü.

Göstericilere sert müdahalede bulunan polis, bir protestocunun "toplumun huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail'de muhalefet ve İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de tutulan esirleri kaderine terk etmekle suçladığı Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı hükümet aleyhine uzun süredir protestolar düzenliyor.

İsrail Meclisi önündeki protestolar.




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