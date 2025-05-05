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İsrail Kabinesi’nden Gazze'nin tamamen işgaline onay

İsrail Kabinesi’nden Gazze'nin tamamen işgaline onay

13:185/05/2025, Pazartesi
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Gazze'de soykırım sürüyor.
Gazze'de soykırım sürüyor.

İsrailli bir yetkiliye göre, güvenlik kabinesi dün, "Gazze Şeridi'nin tamamen ele geçirilmesi ve toprakların elde tutulmasını" içeren operasyon planını oy birliğiyle onayladı.

İsrail ordusu
, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılarında 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırmayı planlıyor.


İsrailli bir yetkiliye göre, güvenlik kabinesi dün, Gazze Şeridi'ndeki harekatın bir sonraki aşamasına ilişkin operasyon planını oy birliğiyle onayladı.

Planın detayları


İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir tarafından sunulan plana göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de toprak kontrolünü ele alacak, sivil nüfusu güneye doğru hareket ettirecek, Hamas'a saldıracak ve insani yardımlar üzerinde kontrol sağlamasını engelleyecek.


Güvenlik Kabinesi ayrıca, Gazze Şeridi’nde insani yardımların Hamas’ın eline geçmesini önleyecek ve Hamas’ın yönetim kapasitesini yok edecek bir yardım dağıtım planını da büyük çoğunlukla onayladı.


Plan şimdi uygulanmayacak


Ancak kabine şu anda Gazze’de yeterli miktarda gıda bulunduğu sonucuna vardığı için bu plan henüz uygulanmayacak.


Yetkiliye göre toplantıda, hem Başbakan Binyamin Netanyahu hem de Korgeneral Zamir, planın hem Hamas’ın yenilmesini hem de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacağını belirtti.




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