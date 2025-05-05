"Küller Arasında Gazze" oyunu gala yaptı

Filistin halkının yaşadığı İsrail zulmüne karşı geniş kitlelere sesini duyurmaya çalışan "Küller Arasında Gazze" adlı tiyatro oyununun galası, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Oyunda, 77 yıldan fazla süredir işgal altında yaşayan Filistin halkının yaşadıkları, sanatsal bir performansla Türkçe olarak sahneye taşınıyor. Filistinli oyuncu ve tiyatro yönetmeni Sweilem Sweilem, "Bu çalışma, Filistin halkına verebileceğimiz en küçük katkıdır. Özellikle Gazze için dünyaya bir halkın onur ve özgürlük mücadelesini duyurmak amacıyla bunu sahneliyoruz. Biz sanatçılar olarak, bu gerçeği her yol ile aktarma sorumluluğuna sahibiz." dedi. Sweilem, bu gösterinin aynı zamanda Türkiye'de ilk kez bir Filistinli yönetmen ve oyuncunun Filistin'de yaşadığı acıları izleyiciye doğrudan kendi acısıyla anlatmaya başladığı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Gösterinin sonunda Sweilem, kültürel sorumluluk sahiplerinden bu insani projeyi desteklemelerini ve eserin Türkiye'nin dört bir yanında sahnelenmesi için gerekli desteği sağlamalarını rica etti. Türkiye'de Filistinli Selim olarak bilinen Sweilem Sweilem, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşıyor. Yönetmen olarak pek çok Orta Doğu ve Türkiye yapımında yer aldı. Sanatında, Filistin halkının çektiği acıları ve yaşadığı dramı anlatmayı amaçlayan Sweilem, sahneye koyduğu her eseriyle, insanlık adına bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.