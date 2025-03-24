Gazze'de küllerin arasında umut ışığı

Filistinli oyuncu ve tiyatro yönetmeni Sweilem Sweilem (Filistinli Selim), ülkesindeki zulmü ve yaşadıkları dramı sahneye taşıdı. M. Emin Özbey tarafından kaleme alınan ve bir Filistinlinin kendi hikâyesini sahnede Türkçe olarak ilk kez anlattığı “Küller Arasında Gazze”, prömiyerini 28 Şubat’ta Üsküdar Sahne Hane’de yaptı. Bir ailenin katliamın ve bombalamaların ortasındaki günlük telaşlarını anlatan oyun, yeni gösterimler için mekân arayışında.

FİLİSTİN HALKININ UMUDUNU DUYURMAK İSTEDİM

2007’de İsrail’in fabrikalarını bombalaması ve ailesini katletmesinin ardından ülkesini terk etmek zorunda kalan Sweilem, tiyatroyla tanıştıktan sonra 2013’te ülkemize yerleşti. TRT Belgesel başta olmak üzere farklı birçok yapımda rol alan Sweilem, deneyimlerini yönetmenliğe taşıyarak “Yabancı” ve “77” isimli iki kısa filmi yönetti. Tiyatroda bir şeyler denemek için yola çıkan Sweilem, “Küller Arasında Gazze” projesini ortaya çıkardı. Tek perdeden oluşan oyun, bir ailenin İsrail zulmü altında sürdürdüğü yaşamı, umut çerçevesinden anlatıyor. İki çocuklu bir ailenin evlatları üzerinden anlatılan hikâye, babanın küçük oğlunu zorlu koşullar altında da olsa evlenmeye teşvik etmesini, bu süreçte verilen mücadeleleri konu ediniyor.

Yeni Şafak’a konuşan Yönetmen Sweilem, “Bir sanatçı ve insan olarak, Filistin’de yaşadıklarımızı sadece sözlerle aktarmak mümkün değil. Babamın gözümün önünde vurulmasını, fabrikamızın yok edilmesini anlatsam da insanlar yeterince anlayamaz. Ancak tiyatro sahnesinde bunu görerek hissedebilirler. Amacım, Filistin halkının umudunu ve direncini sahne üzerinden duyurmak” diyerek oyunu sahneye koyma sebeplerini aktardı.

Filistinli Selim

HAYAT DEVAM EDERKEN İNSANLIK SINANIYOR

Oyunda hem yönetmenlik hem de oyunculuk yapan Sweilem, rolünü şu ifadelerle yorumladı: “Oyunda küçük oğlu canlandırıyorum. Babam, tüm bu acının içinde bile gelinin babasının vasiyetini yerine getirmek ve umudu yaşatmak için bizi evlendirmeye çalışıyor. Ancak düğün günü İsrail uçakları saldırıya geçiyor ve yaşadığımız trajedi dünyaya canlı olarak aktarılıyor. Oyunda bir

muhabir aracılığıyla da bu dramın tüm insanlığa duyurulmasını sağlıyoruz.”

Oyunun temel mesajının, acıya rağmen yaşamaktan ve umut etmekten vazgeçmeyen insanların mücadelesi olduğunu belirten Sweilem, “Hayat her şeye rağmen devam ederken, insanlık da sınanmaya devam ediyor” dedi.

İZLEYENLER DUYGULANDI

Sweilem, yaşadıklarını anlatmanın en iyi yolunun sahneden geçtiğini söyledi. Yönetmen, ilk temsilin izleyicilerde bıraktığı etkiyi şöyle anlattı: “Türk halkının Filistin’e karşı ayrı bir sevgisi var. Amacımız, Filistinlilerin zor şartlara rağmen topraklarından ve yaşamaktan vazgeçmediğini, umutlu olduğunu göstermek. Duyguları sahnede daha iyi ifade ediyorsunuz, bu da etkileyiciliği artırıyor. Her provada oyunculara, bunun bir insanlık görevi olduğunu hatırlatıyorum. Oyunun Türkçe olması, etkisini yükseltiyor. Hatta ilk oyunda birçok izleyicinin ağladığını gördüm.”







