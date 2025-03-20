Bahar dallarıyla gelen Ramazan Risalesi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM), 2023 yılında başlattığı “Geleceğin Yazarları” projesinin yeni kitabını Rami Kütüphanesi’nde tanıttı. Tanıtım toplantısına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı. “Geleceğin Yazarları” okulların Türkçe ve Edebiyat dersleri içinde yazılan yazıların koordinatör öğretmenler tarafından seçilerek matbu kitaplar haline getirildiği bir proje. Her okul kendi temasını belirleyerek öğrencilere yazılar yazdırırken, İl Müdürlüğü’nün topladığı yazılarda ise belirli temalar bulunuyor. Komisyon tarafından seçilen yazılar, kitapta yer almaya hak kazanıyor.

Zeynep İlay Şahin

OSMANLI GELENEĞİ YAŞATILDI

Projenin geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk eseri “İnsanlığın Kalbi Filistin” oldu. Onu bu yıl “Ramazan Risalesi” izledi. Kitap ismini, 17 ve 18. yüzyıl Osmanlısında yaygın olan, bu ayın faziletleri, orucun önemi, ibadet ve duaları anlatan Ramazan risalelerinden aldı. “Ramazan Risalesi”nde ilkokuldan lise seviyesine, farklı yaştan 29 öğrencinin Ramazan ayıyla ilgili çizim, deneme, hikâye gibi çalışmaları yer aldı. Program sayesinde yazarlık yolunda ilk kitaplarını imzalayan çocuklar, beş eseri Rami Kütüphanesi’ne armağan etti. Proje sayesinde yazılarını ve hislerini ifade etme imkânı bulan öğrenciler, unutulmaz ve heyecanlı anlar yaşadı.

Muhammed Numan Kaya

ANNEM YAZILARIN KİTAP OLACAK DERDİ

Programda başrolde olan yazar öğrenciler, heyecan ve mutluluklarını yaptıkları konuşmalarla katılımcılara aktardı. İlk söz alan, “İftar Sofraları” yazısını kaleme alan Mehmet Nejat Çınar oldu. Dördüncü sınıf öğrencisi Çınar, “Ramazan ayını hep sevmişimdir. Çünkü hem huzurlu hem bereketli aydır. Bu yazıyı yazdım çünkü benim için bir fırsat oldu. Annem bana küçükken hep derdi ki ‘Senin bir yazın kitaba geçecek.’ Ve o gün bugünmüş” diye konuştu.

Kitabın kapağındaki resmi çizen lise öğrencisi Zeynep İlay Şahin ise çizimini şöyle anlattı: “Benim için Ramazan, ruhlarımıza gelen bahar gibidir. Bu yüzden Ramazan hilaliyle bahar dallarının birlikteliğini resmetmek istedim. Ramazan’da buluşma yerlerimiz olan camiler ve Mescidi Nebevi’yle de resmimi zenginleştirdim.”

Mert Çalık

ÖNCE HİKAYESİNİ YAZDI SONRA ÇİZDİ

Projenin en küçük katılımcısı Muhammed Numan Kaya, kitaba “Ramazan Gezegeni” çizimiyle dahil oldu. Annesiyle yazdığı; “Bilim İnsanı Ramazan Abi” hikayesiyle Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ele alan Kaya, bu hikâyeyi resme döktü. Ramazan Abi ile çıktığı yolculukta, Ramazan ayındaki ritüelleri simgeleyen çizimini sorduğum Kaya, “Ramazan Gezegenini anlatmaya çalıştım. Ramazan gezegeninde dua ediyoruz ailemizle beraber. Sonra iftara oturuyoruz, sahura kalkıyoruz, davul çalıyoruz. Bu gezegende herkes çok mutlu” dedi. “Perdeler Kapanınca” yazısıyla kitapta yer alan Mert Çalık ise, “Bu kitapta yazımın olması açıkçası beni çok mutlu etti. Ramazan bence nefsimize hâkim olma ayıdır. Bu tür projeler Ramazan sevgisinin çocuklara aşılanması için çok iyi olabilir” diye konuştu. Ramazan’ın her gününe özel hazırlanan 29 yazıdan oluşan risaleye, İstanbul genelindeki okullar ve dijital platformlar üzerinden ulaşılabilir.







