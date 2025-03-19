Gözlenen şapka güvenle düşecek

Öte yandan Göreme’deki peribacaları etrafına yapılan konut ve dükkanlar, bu doğal mirasın koruma ve bakım işlerini daha önemli hale getiriyor. Zamanla oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma riskiyle karşı karşıya kalan iki peribacasının restorasyonu iki yıllık çalışmanın sonunda tamamlandı. İki peribacasının restorasyonuyla ilgili her bir kılcal çatlağından, statik dayanımına kadar birçok sorunun tespitini yaptıklarını dile getiren İnceciköz, “Restorasyon müdahaleleri, tamamen doğal malzemeye uygun ve peribacasının ömrünü uzatıcı nitelikte oldu. Bunu da bilim komisyonuna sorduk. Bu tedbirlerin can-mal güvenliğini sağlamak için alınması gerektiğini ifade ettiler. Dört peribacasında daha böyle bir risk söz konusu. Bu yıl inşallah onlara başlayacağız” dedi.