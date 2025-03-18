Altın Çark Film Festivaline geri sayım

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek festivalde 15 farklı kategoride 500 bin lirayı aşan ödül verilecek. Festivalde en iyi yapım ve oyuncuların yanı sıra MÜSİAD Özel Ödülü, sektörün duayen isimlerine takdim edilecek. Festivali yenilikçi kılan “En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü”, yapay zekanın sinemadaki gücünü ve potansiyelini öne çıkaracak. Jüri başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz’un üstlendiği festivalde, yapay zeka jüriliğini ise Sinema Genel Müdürü Birol Güven yürütecek. AKM Yeşilçam Sineması’ndaki film gösterimlerinin yanı sıra, sektör profesyonellerinin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyelerle sinema tutkunları keyifli günler geçirecek. Festival hakkında daha fazla bilgi için altincark.com adresi ziyaret edilebilir.