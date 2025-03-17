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Acil durum sinyali sergisi açıldı

Acil durum sinyali sergisi açıldı

04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
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Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde, Deniz Aktaş, Arda Diben, Tuğçe Diri ve Lara Sayılgan’ın eserlerinden oluşan “nokta/çizgi/nokta: S.O.S’’ sergisi, Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluştu. Mors alfabesinde acil durum sinyali anlamına gelen S.O.S “nokta/çizgi/nokta”yı kendisine temel taşı olarak alan sergi, bir nokta, bir çizgi ve bir noktanın yan yana geldiğinde bir çığlık ve bir kurtuluş umudu yarattığı fikrinden yola çıkıyor. Çizginin bitmeyen uzanımının, belki de kurtuluşların çözümlerini barındırabileceğini sorguluyor. Çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan ve izleyicilere düşünsel bir yolculuk sunan eserleriyle 'nokta/çizgi/nokta: S.O.S' sergisi, 09 Mayıs'a kadar Akbank Sanat’ta ziyaret edilebilir.



#Sergi
#Aktüel
#Hayat

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