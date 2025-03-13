İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü tüm ülkede kutlandı

Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Programda, konuşan Bakan Ersoy, “İstiklal Marşı, bizim geçmişle kurduğumuz bağı, bugünle olan mücadelemizi ve geleceğe dair tasavvurumuzu şekillendiren en güçlü metinlerden biridir” diye konuştu. Sebilürreşad Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Bayhan ise derneğin artık vakıf olarak görev yapacağını, 15 yıldır büyük şair Mehmet Akif’in ailesiyle verdikleri mücadelenin vakıfla taçlandığını belirtti. Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da Akif’in inancını, ideallerini kaleme taşıyan bir çınar olan Sebilürreşad Dergisi’nin, Akif’in izinde bir davanın taşıyıcısı olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, konuşmaların ardından “Sebilürreşad 116. Yıl” ile “Göklerdeki İstiklal” sergilerinin açılışını gerçekleştirdi.