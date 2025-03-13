İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü tüm ülkede kutlandı

Kaleminden çıkan satırlarla, Türk milletinin istiklal mücadelesine adını altın harflerle yazdıran Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Programda, konuşan Bakan Ersoy, “İstiklal Marşı, bizim geçmişle kurduğumuz bağı, bugünle olan mücadelemizi ve geleceğe dair tasavvurumuzu şekillendiren en güçlü metinlerden biridir” diye konuştu. Sebilürreşad Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Bayhan ise derneğin artık vakıf olarak görev yapacağını, 15 yıldır büyük şair Mehmet Akif’in ailesiyle verdikleri mücadelenin vakıfla taçlandığını belirtti. Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da Akif’in inancını, ideallerini kaleme taşıyan bir çınar olan Sebilürreşad Dergisi’nin, Akif’in izinde bir davanın taşıyıcısı olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, konuşmaların ardından “Sebilürreşad 116. Yıl” ile “Göklerdeki İstiklal” sergilerinin açılışını gerçekleştirdi.
KABRİ BAŞINDA ANILDI
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında da anıldı. Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve şehitler için dua edildi. İstanbul Valisi Davut Gül ile protokol üyeleri, Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı. Başkentte 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla “Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal” etkinliği gerçekleştirildi. Öte yandan Azerbaycan’da da İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı. Bakü Devlet Üniversitesinde (BDÜ) Bakü Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.