İstiklal Marşı'nın kabul gününe TRT’den özel içerikler

TRT 2'de saat 08.00'de "Koleksiyoner" programında, İstiklal Marşı'nın ilk bestesi ve Türkiye'nin ses tarihi olarak nitelendirilebilecek koleksiyonlar yakından incelenecek. "Kelimeler ve Şeyler" programında, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri ele alınacak. Saat 11.30'daki "Bir Hilal Uğruna – İstiklal Marşı" programında, Prof. Dr. İsmail Kara, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemi anlatacak ve marşın temel kavramlarını yorumlayacak. "Akif" adlı İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan özel program ise saat 21.30'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.