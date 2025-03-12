Kaçakçılıkla mücadelede beş yıl

Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında son 7 yılda 8 bin 967, 2002’den bu yana ise toplam 13 bin 282 eser topraklarımıza döndü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı değerlendirmede, “Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz” dedi. Bu kapsamda, dünya genelinde gerçekleştirilen iş birlikleri, hukuki süreçler ve bilimsel çalışmalarla birçok önemli eser ülkemize iade edildi. Son yıllarda Türkiye’ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser şunlar: Çingene Kızı Mozaikleri (ABD), Roma Dönemi Zeugma Kökenli Stel (İtalya), Kiliya Tipi İdol (ABD), Mustafa Dede Tarafından İstinsah Edilen Kur’an-ı Kerim (İngiltere), Roma İmparatoru Lucius Verus Heykeli (ABD), Eros Başı (İngiltere), Şile Bozgoca Camii Kitabesi (Hollanda), Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz Kadın Büstü (ABD), Adana Ulu Camii Çinisi (İngiltere), Kybele Adak Heykeli (ABD).