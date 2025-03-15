Hicret Rotası'na yeni bir bakış: Rami Kütüphanesi'nde belgesel ve kitap lansmanı

Ketebe Yayınları ve ITHRA iş birliğiyle düzenlenen “Hicret: Hazreti Peygamber’in İzinde” etkinliği, belgesel gösterimi, kitap tanıtımı ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen bir panel ile Rami Kütüphanesi’nde tamamlandı. Etkinliğe akademi, medya ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Katılımcılar, Hicret’in derin tarihî anlamlarını ve günümüzle bağlantılarını keşfetme fırsatı buldular.





Programa; Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Prof. Dr. Abdullah Alkadi, Ahmad Alkadi, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Ovidio Salazar, Yasin Salazar, Dr. Idries Trevathan ve Farah Abushullaih katılım gösterdi.





Hicret Güzergâhına Dair Yeni Keşifler





Panelde, Hicret güzergâhı üzerine 40 yılı aşkın süredir araştırmalar yapan Prof. Dr. Abdullah Alkadi’nin yenilikçi saha çalışmaları ve modern teknolojilerle desteklenen analizleri büyük ilgi gördü. Alkadi, son araştırmaların Hicret güzergâhının daha doğru haritalandırılmasına nasıl katkı sunduğunu anlattı.

Ödüllü yönetmen Ovidio Salazar ve yapımcı Yasin Salazar, belgeselin yapım sürecini ve sanatsal anlatımını paylaşırken, ITHRA Müzeler Müdürü Farah Abushullaih ve Dr. Idries Trevathan ise Hicret’in kültürel mirasa etkisini değerlendirdi.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ise Hicret’in tarihî ve manevi boyutlarına dair değerlendirmelerde bulundu.





Hicret’e Akademik ve Sanatsal Bakış





Ketebe Yayınları Yayın Danışmanı Ömer Faruk Yeni ise, “Değişen dünyada Hicret’e sanatsal ve akademik yönleriyle yeniden bakmak, geçmişi anlamak kadar bugünü ve yarını inşa etmek için de önemli bir imkan. Bu anlamlı kültürel işbirliğini, Hazreti Peygamber’in Hicret yolculuğunun son durağı olan Eyyüb el-Ensari’nin manevî huzurunda, İstanbul’da gerçekleştirmekten büyük bir onur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.