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Pera Öğrenme ara tatile hazır

Pera Öğrenme ara tatile hazır

04:0018/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Pera Öğrenme, nisan ara tatilinde 4-6 ve 7-12 yaş grubundaki öğrenciler için Ara Tatil Atölyeleri hazırladı.

Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerinden ilham alan atölyeler 2-5 Nisan’da yapılacak. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, düzenlenecek atölyelerin yanı sıra çocuklara özel rehberli sergi turlarıyla sanatı yakından keşfetmelerini sağlayacak. Atölyelerde, farklı malzemeler ve tekniklerle tanışacak minikler, hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulacak. Müzenin koleksiyon sergileri Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osman Hamdi Bey, Kahve Molası ve Ağırlık ve Ölçü Sanatından ilham alan programda, dört farklı atölye yer alacak. Pera Çocuk atölyelerine ilişkin detaylı bilgi için ogrenme@peramuzesi.org.tr e-posta adresiyle iletişime geçilebilir.



#Aktüel
#Hayat
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