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Beşparmak Dağları'nda tarihi keşif: 8 bin yıl öncesine dayanıyor

Beşparmak Dağları'nda tarihi keşif: 8 bin yıl öncesine dayanıyor

14:2915/03/2025, Cumartesi
AA
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Beşparmak Dağları'nın (Latmos) Koçarlı ilçesi sınırlarında 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yeni kaya resimleri keşfedildi.
Beşparmak Dağları'nın (Latmos) Koçarlı ilçesi sınırlarında 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yeni kaya resimleri keşfedildi.

Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın (Latmos) Koçarlı ilçesi sınırlarında 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yeni kaya resimleri keşfedildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kaya resimlerinde inceleme yaptı.

Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın (Latmos) Koçarlı ilçesi sınırlarında 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yeni kaya resimleri keşfedildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Latmos olarak bilinen Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde diğer kaya resimlerine uzak bir alanda farklı resimlere rastladıklarını belirtti.

Kayıtlarda olmayan 8 bin yıllık resimleri, tescil edilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildireceklerini aktaran Sürücü, "Bunlar insan resimleri. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler soldaki resim bir erkeği temsil ediyor. Sağdaki de bir kadını temsil ediyor. Yalnız kadın resminin bir iki yerinde kaya plakaları hafif kırılmış." ifadelerini kullandı.

Bahattin Sürücü, Beşparmak Dağları'ndaki ilk kaya resimlerinin 1994 yılında bulunduğunu anımsattı.


#Aydın
#Muğla
#EKODOSD

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