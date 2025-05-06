Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Dünyadan 'İsrail' kararı: Uçakları indirmeyecekler

Dünyadan 'İsrail' kararı: Uçakları indirmeyecekler

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
19:006/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tel Aviv'e saldırı sonrası birçok havayolu İsrail'e uçuşları askıya aldı
Tel Aviv'e saldırı sonrası birçok havayolu İsrail'e uçuşları askıya aldı

Yemen'deki Husilerin işgalci İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na saldırısı sonrası, Avrupa'da birçok havayolu şirketinden 'Tel Aviv'e seferleri durdurma' kararı geldi. Yunanistan merkezli Aegean Airlines ve Avrupa'daki bazı havayolları, İsrail'e giden ve İsrail'den gelen seferleri askıya aldı. İran destekli Husiler, Ben Gurion Havalimanı'ndaki pistin çok yakınını balistik füzeyle vurmuştu.

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs Cumartesi günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na
balistik füze saldırısı düzenledi.
Saldırı, havalimanındaki uçuş pistinin çok yakınındaki bir yolda
krater oluştururken,
iki otomobili de
kullanılamaz hale getirdi.
İsrail'in hava savunma sistemi
Demir Kubbe,
Yemen'den gönderilen balistik füzeyi imha için birçok roket ateşlese de
başarısız oldu.
Terör devletinin Başbakanı Binyamin
Netanyahu,
saldırının ardından,
"Yemen'i daha önce vurduk, yine vururuz"
açıklamasında bulundu.

Müttefikleri Dahi Kaçtı

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na isabet eden füze sonrası
bazı havayolu şirketleri,
Tel Aviv'e giden ve Tel Aviv'den gelen
tüm uçuşları askıya aldı.
İşte uçuşlarını durduran havayolu şirketleri:
  • Yunanistan - AEGEAN AIRLINES
  • Fransa - AIR FRANCE
  • Danimarka - KLM
  • Hindistan - AIR INDIA
  • ABD - DELTA AIR LINES
  • İngiltere - BRITISH AIRWAYS
  • Almanya - LUFTHANSA
  • İrlanda - RYANAIR
  • İtalya - ITA AIRWAYS
  • ABD - UNITED AIRLINES
  • İspanya - SPANISH AIRLINES
  • Litvanya - AIRBALTIC
#İsrail
#Yemen
#Husiler
#Havayolu Şirketleri
#Ben Gurion Havalimanı
#Tel Aviv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL başvuruları başladı: ÖSYM 2025 e-YÖKDİL İngilizce, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri başvuru tarihleri ve kılavuzu