Dünyadan 'İsrail' kararı: Uçakları indirmeyecekler

Tel Aviv'e saldırı sonrası birçok havayolu İsrail'e uçuşları askıya aldı
Yemen'deki Husilerin işgalci İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na saldırısı sonrası, Avrupa'da birçok havayolu şirketinden 'Tel Aviv'e seferleri durdurma' kararı geldi. Yunanistan merkezli Aegean Airlines ve Avrupa'daki bazı havayolları, İsrail'e giden ve İsrail'den gelen seferleri askıya aldı. İran destekli Husiler, Ben Gurion Havalimanı'ndaki pistin çok yakınını balistik füzeyle vurmuştu.
Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs Cumartesi günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na
balistik füze saldırısı düzenledi.
Saldırı, havalimanındaki uçuş pistinin çok yakınındaki bir yolda
krater oluştururken,
iki otomobili de
kullanılamaz hale getirdi.
İsrail'in hava savunma sistemi
Demir Kubbe,
Yemen'den gönderilen balistik füzeyi imha için birçok roket ateşlese de
başarısız oldu.
Terör devletinin Başbakanı Binyamin
Netanyahu,
saldırının ardından,
"Yemen'i daha önce vurduk, yine vururuz"
açıklamasında bulundu.
Müttefikleri Dahi Kaçtı
Müttefikleri Dahi Kaçtı
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na isabet eden füze sonrası
bazı havayolu şirketleri,
Tel Aviv'e giden ve Tel Aviv'den gelen
tüm uçuşları askıya aldı.
İşte uçuşlarını durduran havayolu şirketleri:
- Yunanistan - AEGEAN AIRLINES
- Fransa - AIR FRANCE
- Danimarka - KLM
- Hindistan - AIR INDIA
- ABD - DELTA AIR LINES
- İngiltere - BRITISH AIRWAYS
- Almanya - LUFTHANSA
- İrlanda - RYANAIR
- İtalya - ITA AIRWAYS
- ABD - UNITED AIRLINES
- İspanya - SPANISH AIRLINES
- Litvanya - AIRBALTIC
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