İsrailliler Netanyahu karşıtı gösteri gerçekleştirdi

İsrailliler, İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle protesto gerçekleştirdi.
İsrailliler, esir takasının gerçekleşmesi için İsrail Meclisi önünde Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda İsrailli, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle İsrail Meclisi (Knesset) önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, İsrail bayrakları ve Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine dövizler taşıdı.
İsrail polisi, bazı göstericilere müdahale etti.
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