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THY ve Pegasus'tan İsrail kararı! Daha önce uçuşları durdurmuşlardı...

THY ve Pegasus'tan İsrail kararı! Daha önce uçuşları durdurmuşlardı...

10:435/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı
THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyen Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'tan İsrail'e yeni bir yaptırım kararı geldi.

Türkiye, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrasında Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.


Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyen Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'tan yeni bir adım daha geldi. Her iki Türk hava yolu şirketi, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş slotlarından feragat etme kararı aldı.


THY, Ben Gurion Havalimanı'nı kullanan en büyük dördüncü, Pegasus ise on ikinci hava yolu şirketi olarak bilinirken, her iki şirket de uçuş slotlarını ellerinde tutarak İsrail'e uçuş kapısını açık tutmuştu.


Uçuş slotları, bir hava yolu şirketinin belirli bir günde ve belirli bir zaman dilimi içerisinde iniş ve kalkış yapabilmesi için havalimanı otoritesi tarafından verilen izin olarak biliniyor. Bu hak ayrıca hava yolu şirketlerine havalimanı hizmetlerine ve altyapısına da erişim hakkı sağlıyor.


Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi olan Virgin Atlantic Airways de Londra-Tel Aviv direkt uçuşlarını durdurma kararı almıştı.



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