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Filistin Gazeteciler Sendikası: Filistin tarihin en korkunç 'medya soykırımı'na tanıklık ediyor

Filistin Gazeteciler Sendikası: Filistin tarihin en korkunç 'medya soykırımı'na tanıklık ediyor

00:493/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
AA
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İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 177 gazeteciden 55'i gözaltında.
İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 177 gazeteciden 55'i gözaltında.

Filistin Gazeteciler Sendikası, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Filistin'deki gazetecilere yaptığı işkenceleri ve basın binalarının yeniden inşa edilmesiyle basının canlandırılması gerektiğini ifade etti.

Filistin Gazeteciler Sendikası, Filistin'in tarihin en korkunç "medya soykırımı"na tanıklık ettiğini belirterek, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinin durdurulmasını istedi.

Sendikadan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki gazetecilerin serbest bırakılması, Gazze'de basının yeniden canlandırılması, bu bağlamda yerel medya kuruluşlarının yıkılan binalarının yeniden inşa edilmesi ve bunun için gerekli kaynakların sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail, Filistin'de gazetecileri öldürmeye devam ediyor.

3 Mayıs'ta Basın Özgürlüğü Günü

Gazetecileri öldüren ve onlara karşı suç işleyenlerin cezasız kalmaması istenen açıklamada, "Dünya, 3 Mayıs'ta Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor. Filistin ise İsrail tarafından gerçekleştirilen tarihin en korkunç ve iğrenç medya soykırımına tanıklık ediyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de süregelen soykırımda şu ana kadar 210'un üzerinde gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, gazetecilerin ailelerinden yüzlerce ölü ve yaralı olduğu, medya kuruluşlarına ait binalar ile ekipmanların tahrip edildiği, Batı Şeria'da da gazetecilere yönelik binlerce ihlalde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan 177 gazetecinden 55'inin ise halen İsrail hapishanelerinde bulunduğuna işaret edildi.



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