Fas'ta binlerce kişi Filistin için yürüdü

Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son bulmasını ve 19 aydır büyük bir soykırıma maruz kalan bölgeye insani yardımların girebilmesi için tüm sınır kapılarının açılmasını istedi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine başta başkent Rabat olmak üzere Tanca, Tetuan, Kazablanka, Beni Mellal ve Taza gibi birçok kentte cuma namazı sonrası Filistin ve Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, "Ablukayı kaldırın, sınır kapılarını açın... Gazze halkını açlığa mahkum etmeyin" sloganları atıldı, "Filistin ve Gazze'ye selam olsun", "Fas ve Filistin tek millettir", "Gazze için canımız feda", "Zorla göçe hayır" yazılı pankartlar taşındı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etme planlarını da protesto etti.

Fas'ta Filistin'e destek gösterileri.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.







