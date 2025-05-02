Fas'ta binlerce kişi Filistin için yürüdü

Fas'ın birçok kentinde binlerce insan Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Filistin'deki soykırıma karşı çıkmak ve sınır kapılarının açılması için yürüyüş gerçekleştirdi.
Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son bulmasını ve 19 aydır büyük bir soykırıma maruz kalan bölgeye insani yardımların girebilmesi için tüm sınır kapılarının açılmasını istedi.
Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine başta başkent Rabat olmak üzere Tanca, Tetuan, Kazablanka, Beni Mellal ve Taza gibi birçok kentte cuma namazı sonrası Filistin ve Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi.
Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etme planlarını da protesto etti.
Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor
İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.
Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.