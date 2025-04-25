Özgür Suriye'de 'Filistin için özgürlük' gösterisi

Suriye'de halk Gazze Şeridi'ne destek için bir araya geldi. Başkent Şam'da toplanan Suriyeliler, Gazze Şeridi ile Süveyda ve Dera'da saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Yaklaşık 200 Suriyeli "Gazze'yi desteklemek için birlikteyiz", "Gazze kalbimizde", "Akrad Mahallesi sakinleri Gazze'yi destekliyor" gibi sloganlar attı.