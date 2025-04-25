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Özgür Suriye'de 'Filistin için özgürlük' gösterisi

Özgür Suriye'de 'Filistin için özgürlük' gösterisi

23:3725/04/2025, Cuma
IHA
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Suriye'nin başkenti Şam'da yüzlerce kişi Filistin için gösteri düzenledi.
Suriye'nin başkenti Şam'da yüzlerce kişi Filistin için gösteri düzenledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde yüzlerce Suriyeli bir araya gelerek Filistin'de yaşananlara yönelik eylem yaparak "Gazze kalbimizde" sloganları attı.

Suriye'de halk Gazze Şeridi'ne destek için bir araya geldi. Başkent Şam'da toplanan Suriyeliler, Gazze Şeridi ile Süveyda ve Dera'da saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Yaklaşık 200 Suriyeli "Gazze'yi desteklemek için birlikteyiz", "Gazze kalbimizde", "Akrad Mahallesi sakinleri Gazze'yi destekliyor" gibi sloganlar attı.

Suriye'de Filistin'e destek gösterisi.

Gösterinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede güvenlik güçleri ve polis de hazır bulundu.



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