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ABD'nin Suriye kararı İsrail'i panikletti: Türkiye güçlenecek

ABD'nin Suriye kararı İsrail'i panikletti: Türkiye güçlenecek

11:5318/04/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD'nin Suriye'den asker çekeceği haberi İsrail'de geniş yankı buldu. "ABD'nin kararı baskılara rağmen aldığı" belirtilirken, yeni "baskı" sinyali verildi. İsrailli savunma yetkilileri, ABD'nin bölgedeki etkisinin azalmasının Türkiye'yi daha cesur adımlar atmaya teşvik edebileceğinden kaygılı. Habere göre, Türkiye, Esed rejiminin çöküşü sonrası bölgede nüfuzunu artırmayı hedefliyor.

İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronot gazetesi, New York Times'ın ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği haberine "Yaklaşık 600 ABD askeri, İsrail'in bu adımı durdurma yönündeki baskısına ve Başkan Trump'ın ülkede herhangi bir Amerikan gücünün kalmasına dair şüphelerine rağmen, kuzeydoğu Suriye'deki üç üssün kapatılmasıyla birlikte bölgeden çekiliyor" diye duyurdu.


NYT'nin haberine göre ABD ordusu sekiz küçük operasyon üssünden üçünü kapatıyor ve asker sayısını 2 bin'den yaklaşık 1400'e indiriyor. Bu bilgi, iki üst düzey ABD yetkilisine dayandırılıyor.


Bir yetkiliye göre, komutanlar en az 500 ABD askerinin Suriye'de kalmasını tavsiye etti. Ancak Başkan Donald Trump, ülkede herhangi bir Amerikan askeri varlığının devam etmesine dair ciddi şüpheler taşıyor.


İsrail baskıyı sürdürüyor


Yediot Ahronot'un haberine göre:

İsrailli yetkililer bu adıma karşı çıktı ve bunu engellemek için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak kısa süre önce bu girişimlerin başarısız olduğu kendilerine bildirildi. Bu geri adıma rağmen, İsrail savunma makamları Washington'a baskı yapmayı sürdürüyor; geri çekilmenin gözden geçirilmesi ya da sınırlandırılması yönünde çabalar devam ediyor.


'Türkiye'nin güçleneceği' endişesi


  • "İsrailli üst düzey bir yetkilinin tahminine göre", çekilme gerçekleşirse bunun muhtemelen kısmi olacağı öngörülüyor. Ancak İsrail, böyle bir kısmi çekilmenin bile bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini savunuyor. YNET'in haberindeki ifadelerle "İsrailli savunma yetkilileri, ABD’nin bölgedeki varlığının azalmasının Türkiye'yi cesaretlendirebileceğinden endişe ediyor" Habere göre "Türkiye, özellikle Esad rejiminin düşmesinin ardından, bölgede kontrolünü genişletmeye yönelik açık hedefler taşıyor."

Amerikan askerleri şu anda Suriye'nin doğu ve kuzey kesimlerinde birkaç stratejik noktada konuşlu bulunuyor ve bölgede istikrar sağlayıcı bir güç olarak görev yapıyorlar. İsrailli yetkililer, bu birliklerin çekilmesinin, Türkiye'nin sahada daha fazla stratejik askeri unsuru ele geçirme (hırsını) artırabileceği uyarısında bulunuyor.


Maariv: ABD kürt müttefiklerini yüzüstü bırakıyor


İsrailli Maariv internet sitesi ise ABD'nin çekilme hamlesiyle ilgili "ABD Kürt müttefiklerini yüz üstü bırakıyor" başlığı attı ve
"Bu adım, Aralık ayında Beşar Esad’ın çöküşünden bu yana ülkede değişen güvenlik ortamının bir yansıması olmakla birlikte, birtakım riskler de barındırıyor"
ifadelerini kullandı. Maariv, "DEAŞ özellikle Amerikan güçlerinin konuşlandığı kuzeydoğu Suriye'de hala güçlü bir tehdit olmaya devam ediyor" iddiasında bulundu ve ekledi:

"Geçtiğimiz ay büyük bir dönüm noktası daha yaşandı: Kuzeydoğu Suriye'deki SDG, ülkenin yeni hükümetiyle birleşmeyi kabul etti. Bu, Şam'ın hala kendi içinde mücadele eden ülkeyi birleştirme çabaları açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor."

"Yıllardır Kürt liderliğindeki milis gücü, ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelesindeki başlıca müttefiki konumundaydı. Askeri varlığı azaltılmış olsa da, ABD askerleri hem konvansiyonel birlikler hem de özel kuvvetler anlamında SDG'ye terörle mücadelede destek sağlamaya ve birkaç gözaltı kampının yönetimine yardımcı olmaya devam edeceği söyleniyor ama yetkililerden biri bunda yüzde 50 oranında kesinti olacağını söyledi."



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