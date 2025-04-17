Ticaret Bakanı Bolat’tan Şam’da iş dünyasına çağrı: Yeni Suriye sizin eseriniz olacak biz destekleyeceğiz

"Türkiye olarak Suriye ile bin yıllık ortak mazimiz ve güçlü bağlarımız var. Suriye'deki 13 yıl süren ve halkın hürriyet zaferi ile neticelenen 8 Aralık devrimi hayırlı uğurlu olsun. Bu iç savaş döneminde Suriye'den sonra en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyeti Reisicumhuru Erdoğan ve hükümetimiz, devletimiz ve milletimiz bir bütün halinde Suriye halkının yanında yer almıştır ve bu devrimden de büyük memnuniyet duymuştur. Bundan sonra da hükümet, devlet ve millet olarak Suriye'nin güçlü bir istikrar ve huzur içinde gelişmesi ve büyümesi en büyük duamızdır.