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Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz

Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz

04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakanlık ziyaretlerinin ardından Bolat, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'yi kabul ederek, iki ülke arasında yapılması gereken çalışmaları ele aldı.
Bakanlık ziyaretlerinin ardından Bolat, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'yi kabul ederek, iki ülke arasında yapılması gereken çalışmaları ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki kalabalık bir heyetle Suriye’nin başkenti Şam’a çıkarma yaptı. Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Ulaştırma Bakanı Süleyman Bedir ve Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ile görüşen Bolat, "Hep birlikte yepyeni, güçlü bir Suriye oluşturulacak” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Günün erken saatlerinde Şam'a inen Bolat'ın ilk durağı Suriye Ekonomi Bakanlığı oldu. Bakan Nidal Şaar ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Bolat, ikili görüşmenin ardından yapılan toplantıda Türkiye’nin Suriye’ye olan yaklaşımı hakkında bilgi verdi. Özgür ve yeni Suriye'nin gelişimi için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını dile getiren Bolat, "Hep birlikte yepyeni, güçlü, istikrarlı, birlik içinde yeni Suriye oluşturulacak. Türkiye ve Suriye'nin istikrarı ve birliği birbirinden ayrılamaz."


ZİYARETİ SEVİNÇLE KARŞILADIK

Suriye Ekonomi Bakanı Şaar ise bu ziyareti büyük bir sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, "Ülkemizle ilgili şu an malum birtakım engeller var ama bunları beraberce aşacağız." değerlendirmesinde bulundu. Bolat'ın ikinci durağı ise Ulaştırma Bakanlığı oldu. Bolat, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştükten sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat daha sonra Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ve heyeti ile bir araya geldi.


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