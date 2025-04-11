Çatışmasız Suriye için ilk temas

Gazze’de katliama devam eden İsrail’in Suriye’deki saldırılarından sonra Türkiye devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İsrailli yetkililerin son açıklamaları ve kutsal mekanlardaki kışkırtıcı davranışlarının bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığına dikkat çeken Aktürk, “İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurmaması, bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.





İŞGALCİ TAVIRDAN VAZGEÇİLMELİ

İsrail’in kendisine yönelik bir tehdit veya saldırı olmadığı halde yersiz ve temelsiz gerekçelerle Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokatif saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Aktürk, “İsrail’in bu saldırıları bir an önce sonlandırılmalıdır. İsrail'i iyi komşuluk prensiplerine uygun hareket etmeye ve Suriye’nin istikrar ile güvenliğine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bölge güvenliğinin tesisi için İsrail’in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplumun ise İsrail'in bu hukuksuzluğuna engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir” dedi.





TEKNİK GÖRÜŞME YAPILDI

Suriye'deki son durum ve İsrail'in Suriye'ye ait üsleri vurmasına yönelik sorulara cevap veren bakanlık kaynakları, İsrail'in hukuksuz eylemlerini örtbas amacıyla Türkiye'yi haksız ithamlarla hedef gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. Bakanlık kaynakları, Türkiye ve İsrail arasında, Suriye'de çatışmasızlık için bir temas olup olmadığına dair soruya da şu cevabı verdi: “Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün (önceki gün) Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir.”



